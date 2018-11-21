شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء على السعودية بشأن أسعار النفط فى الآونة الأخيرة، وحث على مزيد من الهبوط فى الأسعار، مشبها الأمر "بخفض ضريبى كبير" قد يدعم الاقتصادين الأمريكى والعالمى.

وقال ترامب "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبى كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".