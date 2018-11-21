كورتولموش: الذي أعطى أمر جريمة خاشقجي هو المسؤول عنها سياسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم نعمان كورتولموش البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي بـ”المضحك”.

وقال كورتولموش: “لا يمكن أن لا تعرف واشنطن من أعطى الأمر بارتكاب جريمة قتل خاشقجي”.

وأضاف “الذي أعطى الأمر بارتكاب الجريمة هو المسؤول عنها سياسيا” مشددا على أن بلاده لا ترى أن القضية سياسية بل إنسانية ولن تسمح أبدا بأن يتم التغطية عليها”.

وكان كورتولموش قال قبل أيام إنه لا يمكن ارتكاب جريمة قتل شخص ما في إحدى البعثات الدبلوماسية في أي مكان في العالم وإخفاء أثره دون تلقي الأوامر من مسؤولين بارزين من دولهم.

وأكد كورتولموش أن بلاده تبذل كل الجهود من أجل إجراء تحقيق واضح وشفاف في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أن تركيا لم ولن تتناول قضية جريمة خاشقجي كموضوع سياسي أبداً.

وأوضح أن جريمة خاشقجي مسألة إنسانية وفتحت شرخاً في ضمير العالم أجمع، إذ يدخل صحفي معروف عالمياً إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول التي تعد واحدة من أكبر المدن في العالم، ويتم إخفاء أثره ولم يخرج منها.

الأناضول