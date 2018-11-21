سيناتور جمهوري: بيان ترامب يعني أن السعودية أولا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم السيناتور الجمهوري راند بول بيان البيت الأبيض الذي صدر أمس بشأن جريمة قتل جمال خاشقجي وقال إن محتوى البيان يقول إن “السعودية أولا” وليس “أمريكا أولا”.

وأضاف بول في تغريدات على حسابه بموقع تويتر: “أنا متأكد من أن هذا البيان كتبه جون بولتون” مستشار الأمن القومي لترامب.

وتابع: “الرئيس يشير إلى أن المملكة هي أهون الشرين مقارنة بإيران وبالتالي فإن الولايات المتحدة لن تعاقب السعودية على القتل الوحشي وتقطيع أوصال صحفي معارض في قنصليتها.. أنا أعترض”.

وقال إنه على “أقل تقدير يجب أن لا نكافئ المملكة العربية السعودية بأسلحتنا المتطورة التي تستخدمها بدورها لقصف المدنيين”.

وشدد على أنه سيواصل الضغط من أجل إصدار تشريع لوقف مبيعات الأسلحة السعودية والحرب في اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي قال أمس إن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “قد يكون من الوارد جدا أنه كان لديه علم بهذا الحادث المأساوي”.

وكان ترامب قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستحدّد خلال أيام موقفها من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتابع ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض، اطلعت عليه “عربي21” بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية؛ لضمان مصالح أمريكا وإسرائيل والشركاء الإقليميين، وأن إلغاء أمريكا العقود الدفاعية مع السعودية سيفيد روسيا والصين.

وأضاف: “ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أي حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية”.