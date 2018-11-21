مجلس الوزراء القطري يقر مشروع موازنة العام 2019

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، مشروع موازنة العام 2019، مع إحالته لمجلس الشورى لاعتماده.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه تم توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

وحسب البيان، نص مشروع الموازنة على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع البيان: “تم تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، إضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية”.

وتضمن مشروع الموازنة دعم مشاريع الأمن الغذائي، فضلا عن تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.

ولم يشر البيان إلى تفاصيل أخرى حول المخصصات المالية لكل بند، إلا أن المتابعين يتوقعون أن تحقق الموازنة القطرية فائضا مع تحسن أسعار النفط.

كانت ميزانية قطر سجلت عجزا بقيمة 35.3 مليار ريال (9.7 مليارات دولار) في 2017، فيما يبلغ العجز المقدر بالعام الجاري نحو 28 مليار ريال (7.7 مليارات دولار).

وسجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فيما تتجه لتحقيق فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، بحسب تقرير سابق لوكالة “موديز”.