ضبط مخزن أدوية غير مرخص بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكّن الفريق الموحّد لحماية المستهلك من ضبط مصنع ألبان عشوائي بمنطقة السوق الشعبي أم درمان، غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية والصناعية وغير مرخص له من قبل السلطات الصحية بالمحلية، ويفتقر لأبسط الشروط الصحية، بجانب ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمحلية أم بدة.

وأسفرت الحملات الدورية لمباحث حماية المستهلك بالتنسيق مع مختصين من الصحة والمجلس القومي للأدوية والسموم أمس، عن ضبط مصنع الألبان العشوائي بمنطقة السوق الشعبي بأم درمان إضافة إلى مخزن أدوية غير مرخص بمحلية أمبدة.

وأكد مصدر مسؤول لـ “الصيحة” أن شعبة حماية الميدان توفرت لها معلومات من مباحث حماية المستهلك بوجود مصنع عشوائي بالسوق الشعبي بمحلية أمدرمان يعمل في صناعة ألبان مجففة، فضلاً عن أن المصنع غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية والصناعية وغير مرخص له من قبل السلطات الصحية بالمحلية، وحجزت السلطات المعنية المنتج والخام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المصنع.

وحررت السلطات المعنية أيضاً محضر مخالفة تخزين عشوائي بمحلية أمبدة بعد ضبط مخازن توزيع أدوية، وتم حجز جميع الأدوية وإغلاق مخازن التوزيع بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم لعدم الترخيص.

أم درمان: إنتصار فضل الله

صحيفة الصيحة