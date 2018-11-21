الملك سلمان يصدر أمرا جديدا... مفاجأة لأهالي سجناء "حقوقيين"

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© AFP 2018 / Mandel Ngan
وقالت الصحيفة إن الملك "شرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن عددا من المشروعات التنموية في المنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع".
ويزور العاهل السعودي، اليوم الأربعاء، منطقة الحدود الشمالية، عرعر ومحافظة طريف وذلك لمدة يومين، وسيشرف حفل إمارة وأهالي الحدود الشمالية في عرعر، وسيدشن عددا من المشروعات التنموية في المنطقة.
كما يضع حجر الأساس للمرحلة الأخيرة لمشروع وعد الشمال لإنتاج الفوسفات، وسيدشن عددا من المشروعات التعدينية والصناعية الكبرى في منطقة الحدود الشمالية، التي يقدر إجمالي استثماراتها بـ85 مليار ريال، وذلك بحضور ولي العهد.
وستوفر تلك المشروعات على مدار السنوات المقبلة 90 ألف وظيفة في مجالات التعدين والصناعة والخدمات المساندة لها، بحسب الصحيفة.
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