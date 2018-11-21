وزير خارجية بريطانيا: قبلنا شرط "أنصار الله" بنقل 50 جريحا للعلاج في عمان

القاهرة- سبوتنيك وقال هانت، اليوم الأربعاء خلال جلسة في البرلمان، إن "الحلقة المفرغة في اليمن هي عدم رغبة الأطراف في بدء المباحثات".

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وأضاف "الحوثيون قالوا إن الشرط الأساسي للوصول إلى المفاوضات هو نقل خمسين جريحا للعلاج في عمان، وقد قبلنا شرطهم الرئيسي".

وتابع هانت "على السعوديين أن يعترفوا ويقروا أن الصواريخ بالفعل توقفت من جانب الحوثيين، ولا يضعوا شروطا أخرى للتفاوض".

وواصل "جزء من طول وقت المأساة اليمنية، يعود إلى الفشل السعودي المتكرر في عملية إدارة الأزمة".

وكانت بريطانيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن، أول من أمس الاثنين، يمهل طرفي النزاع للدخول في هدنة إنسانية فورية في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بينما يسعى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات في جولة جديدة للمباحثات مزمع عقدها في السويد.