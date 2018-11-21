فرنسا: نتشاور مع الشركاء الأوروبيين حول إجراءات المحتملة ضد قتلة خاشقجي

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باريس- سبوتنيك وقالت الناطقة باسم الخارجية، آنييس فان دور مول، "لقد علمنا بالتصريحات الأمريكية الأخيرة حول قضية خاشقجي. وزير الخارجية جان إيف لودريان ذكر بموقفنا في أكثر من مناسبة كما ذكر بالمشاورات التي نقوم بها مع شركائنا الأوروبيين حول الإجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها بحق أفراد مسؤولين عن قتل خاشقجي".
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وكان الرئيس الأمريكي قال، في تصريحات أمس الثلاثاء، "الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته".
وأضاف "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان عدوا للدولة وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن".
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