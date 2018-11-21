الأسد: عزيمة عند السوريين لإنهاء الحرب والبناء ودور للمحبين في مرحلة التعافي

جاء كلام الرئيس الأسد خلال استقباله اليوم الأربعاء بطريرك السريان الكاثوليك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له. بدوره هنأ البطريرك يونان الرئيس السوري بالانتصارات التي تحققت على الاٍرهاب التكفيري الذي استهدف سوريا خلال سنوات الحرب، معربا عن أمله بأن يتم استكمال مسيرة دحر الإرهاب وإعادة بناء سوريا وفقا لما يستحقه الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.

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