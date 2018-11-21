رئيس برلمان السودان: حريصون على إجازة الاتفاقيات مع تركيا

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، حرص البرلمان على إجازة الاتفاقيات المبرمة مع تركيا في الفترة المقبلة، حتى يتسنى للدولتين العمل على إنفاذها.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه "عمر" مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء، بمقر البرلمان السوداني، وفق مراسل الخليج 365.

وقال مستشار رئيس البرلمان السوداني، عبد الماجد هارون، في تصريحات إعلامية، إن "الاجتماع تناول بالتفصيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في المجالات المختلفة، ودور الأجهزة التشريعية في البلدين لاعتماد المذكرات الخاصة المتعلقة بالجوانب المختلفة، والمشروعات المشتركة قيد الدراسة والتنفيذ".

وأوضح أن "اللقاء بحث أيضا أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، خاصة في مجال العمل التشريعي والاقتصادي، والتنسيق في المحافل الدولية حول القضايا التي تهم الدولتين".

وأضاف: "تطرق الجانبان بالبحث والنقاش في مستقبل العلاقة وكيفية تطويرها، بما فيه المنفعة لشعبي البلدين".

وتابع: "رئيس البرلمان السوداني أمن على العلاقة ودورها الحاضر والمستقبلي، وتأكيده على حرص المؤسسة التشريعية بالسودان في إجازة الاتفاقيات الموقع عليها حتى يتسنى للجانبان العمل على إنفاذها بما يعود بالخير على الشعبين في البلدين".

وزاد: "اللقاء استعرض العلاقة بين السودان وتركيا وضرورة صونها ورعايتها بتبادل الزيارات الخبرات في المجالات المعرفية، وتكامل الأدوار بين الدولتين".

ووصل نائب الرئيس التركي، الإثنين، العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، رفقة وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، وعدد من نواب الوزراء، وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات.

وخلال زيارته للخرطوم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوداني عمر البشير، على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة حراكا منذ زيارة أردوغان إلى السودان، رفقة 200 من رجال الأعمال، حيث شهد توقيع 22 اتفاقية متنوعة بين البلدين.