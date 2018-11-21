السراج يشيد بجهود السفير التركي بليبيا لتعزيز العلاقات

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أشاد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، بجهود السفير التركي لدى طرابلس، أحمد دوغان، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك لدى استقبال السراج دوغان بالعاصمة طرابلس، في إطار زيارة توديعية بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير التركي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن الأخير "أشاد بما بذله دوغان، طوال مدة عمله، من جهود لتنمية وتطوير العلاقات الليبية التركية".

كما ثمن السراج أيضا ما "أبداه دوغان والبعثة الدبلوماسية التركية من تعاون مع حكومة الوفاق"، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب دوغان عن شكره للسراج لـ"ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام".

وعبرعن تقديره لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تحقق من إنجازات على أكثر من صعيد.

وأعرب دوغان عن امتنانه لحرص رئيس المجلس الرئاسي على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

والثلاثاء، التقى دوغان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وخلال اللقاء، أعرب السفير التركي عن دعم بلاده المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وفق تغريدة للبعثة الأممية بالبلد الأخير، عبر "تويتر".

والإثنين، التقى دوغان، بالعاصمة طرابلس، عددا من المسؤولين بحكومة الوفاق، بمناسبة انتهاء فترة اعتماده بالبلاد.

وقدم محمد العماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، درعا تكريميا للسفير التركي، نظير الجهود التي بذلها لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.