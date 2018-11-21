لندن: الحكم على أكاديمي بريطاني بالإمارات سيضر بالعلاقات

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
حذر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الأربعاء، من تضرر العلاقات بين بلاده والإمارات، على خلفية إصدار الأخيرة حكما بسجن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز مدى الحياة بتهمة "التجسس".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن هنت قوله إنه "شعر بصدمة شديدة وخيبة أمل" من الحكم.
وأضاف هنت أن ذلك ستكون له "تداعيات على العلاقات بين البلدين".
ووفق المصدر نفسه، قضت محكمة إماراتية، الأربعاء، بسجن الأكاديمي البريطاني مدى الحياة، بتهمة "التجسس" لصالح الحكومة البريطانية.
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