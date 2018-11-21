احذر.. هذه #الأطعمة تضر صحة #القلب

صحيفة الخليج الالكترونية

تُسبب بعض الأطعمة أضراراً صحية على القلب ولذلك يجب تجنبها أو الاعتدال في تناولها، وفي السطور القادمة نتعرف على أهم الأطعمة التي تهدد صحة القلب، وفقاً لما ذكره موقع ” time “:

– الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تسبب أضراراً صحية في حالة الإفراط في تناولها.

الوجبات السريعة

– اللحوم المصنعة والمبردة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وحتى الخيارات قليلة الدسم تميل إلى أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح.

– ربطت العديد من الدراسات بين تناول الأطعمة المقلية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن طرق القلي التقليدية تخلق الدهون غير المشبعة، وهو نوع من الدهون الذي يرفع من نسبة الكولسترول الضار ويخفض الجيد.

أطعمة مقلية

– الإكثار من تناول الحلوى يسبب السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري، وكلها عوامل خطر على القلب.

الحلوى

– المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، حيث تعتبر أكبر مصدر للسكر المضاف، وحتى الأطعمة التي تبدو وكأنها جزء من نظام غذائي متوازن، مثل حبوب الإفطار، يمكن تحتوي على سكر.

– السمن، يحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

زبدة

– تحتل البيتزا المرتبة الثانية في قائمة جمعية القلب الأمريكية للأطعمة، حيث إنها تحتوي على الدهون المشبعة، ولذلك يفضل تناول شريحة أو اثنين، واختيار طبق الخضراوات بدلاً منها.