روسيا: بوتين يلتقي #ولي_العهد في قمة العشرين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بحسب موقع قناة روسيا اليوم.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح، أعلن أن ولي العهد سيكون على رأس الوفد السعودي للقمة ضمن جولة خارجية يقوم بها في عدد من الدول الصديقة لبحث تطوير العلاقات الثنائية.
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