عدد العسكريين ببرامج #الإسكان بلغ 320 ألفاً

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ عدد العسكريين المسجلين في جميع برامج ومنتجات الإسكان بلغ ألف عسكري، حسبما صرح بذلك رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” فهد السكيت.

وقال السكيت إن “نماء” تدرس ضم العسكريين المتقاعدين إلى مبادرة “القروض العقارية الحسنة للعسكريين في الخدمة”، والتي أطلقها مؤخراً برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقاري بالتعاون مع “نماء”.

وأكد أنهم يدرسون مع “الإسكان” تسهيل الإجراءات للعسكريين لتملك سكن، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل، وأن مبادرة “القرض العقاري الحسن” تشمل تقديم قروض للعسكريين مستفيدي الإسكان و”الصندوق العقاري” تصل لـ140 ألف ريال، مع تغطية أرباح التمويل المقدم لهم من الجهات التمويلية حتى 500 ألف ريال.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أطلقا مؤخراً بالتعاون مع وحدة المنتج المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” مبادرة “القروض الحسنة للعسكريين في الخدمة”، وتشمل منسوبي كل من وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.