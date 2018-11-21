شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مع السعودية".. ما وراء كلمات "ترامب" عن المملكة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

"أنا مع السعودية"، هكذا أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، الحملات الإعلامية المناوئة للمملكة العربية السعودية، إثر عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر باسطنبول.

وأعرب ترامب عن دعمه غير المحدود للسعودية، وذلك في بيان أصدره الثلاثاء، قطع به الطريق أمام التخريصات بخصوص العلاقة بين السعودية وأميركا، وصدر هذا البيان الاستثنائي المكون من 649 كلمة، وبدأه الرئيس الأمريكي بالجملة: "إن العالم مكان خطير للغاية".

وأشار ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية، مشيراً إلى أنه على صعيد آخر فإن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مضيفاً بأنه "ربما سيصعب معرفة كافة الحقائق المحيطة بالجريمة".

وشدد ترامب على المصالح مع السعودية وشركاء آخرين في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تعتزم استمرار هذه الشراكة.

وقال الأكاديمي المصري والخبير في الشأن الأمريكي، محمد الريس، إن اللحظات الحاسمة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف لهجته ضد السعودية، ووضعته في موقف حرج أمام الكونغرس.

وأضاف الريس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي مارس ضغوطا قوية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، منذ أثيرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حتى أنه لوح أكثر من مرة بإمكانية إدانة ولي العهد السعودي فيها.

وتابع: "ولكن لحظات الحسم، التي تحتم عليه أن يتخذ قرارا بناء على ما لديه من معلومات، دفعته إلى الحذر والتراجع عن التصريحات الصاخبة السابقة، والتأكيد على أن مخابرات بلاده "سي آي إيه"، لا تتوصل إلى تأكيدات بشأن تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، وبالتالي عدم استطاعته فرض إجراءات مشددة".

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي، أن ترامب لا يستطيع أن ينقلب على عقود طويلة من الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، كانت الرياض خلالها داعم رئيسي لأمريكا سواء في القضايا العربية التي تعمل فيها كوسيط، أو في القضايا الاقتصادية المتعلقة بالنفط والاستثمارات.

وأردف: "لهذه الأسباب رد ترامب على النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، بأنه لا يستطيع أن يفرض عقوبات مشددة على السعودية، في ظل وقوف الأخيرة بجانب بلاده في أكثر من مرة، وآخرها دعمها في تخفيض سعر النفط، الذي كان أن يصل إلى أزمة عالمية بعد ارتفاع أسعاره.