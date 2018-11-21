شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تأييد المؤبد لـ6 متهمين في "أحداث عنف العمرانية" والان مع التفاصيل

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد السجن المؤبد لـ6 متهمين في أحداث عنف العمرانية، وقبول طعن 3 متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم مما أسند إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة 6 متهمين في أحداث عنف العمرانية بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم أعمال عنف في ديسمبر(كانون الأول) 2013، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بالعمرانية في الجيزة.