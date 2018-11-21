شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من حماس يتوجه إلى مصر لأول مرة منذ 3 أشهر والان مع التفاصيل

غادر وفد قيادي من حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة في طريقه للأراضي المصرية، من أجل عقد لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، حول ملفي التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن وفداً من حركة حماس من قطاع غزة يضم عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، غادر القطاع، للالتئام مع وفد من الحركة في الخارج، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، من أجل لقاء المسؤولين المصريين.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن "وفداً من قادة الحركة في الخارج، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، سيصل إلى مصر كذلك خلال ساعات.

وبحسب المصادر، فإن وفد حماس سيبحث في القاهرة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وملف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إلى جانب ملف المصالحة الفلسطينية.

وآخر زيارة لوفد من حماس إلى مصر، جرت في منتصف أغسطس (آب) الماضي، فيما أجرى وفد أمني مصري بعد ذلك زيارات أسبوعية إلى قطاع غزة.

وتقود مصر والأمم المتحدة، محادثات غير مباشرة منذ أشهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، سعياً لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومنع التوتر الأمني فيه.

وتوسطت القاهرة، الأسبوع الماضي، باتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حماس وإسرائيل، لإنهاء توتر استمر ثلاثة 3 أيام وأدت لمقتل 14 فلسطينياً وضابط إسرائيلي.

وأجرى الوفد المصري، زيارات متكررة إلى غزة، في الأسابيع الأخيرة، على خلفية التوتر على الحدود مع إسرائيل، واحتجاجات مسيرات العودة، التي قتل فيها 223 فلسطينياً منذ 30 مارس(آذار) الماضي.

وتراجعت حدة الاحتجاجات في آخر أسابيع مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة وإسرائيل، بفضل الوساطة المصرية.

كما ترعى مصر، ملف المصالحة الفلسطينية، لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة.