شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعتقل نائباً حمساوي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل
وينحدر عطون، أصلاً من مدينة القدس إلا أن إسرائيل أبعدته عنها مع نائبين آخرين، ووزير سابق من حماس، قبل 8 أعوام.
وكان أمضى أكثر من 12 عاماً معتقلاً لدى إسرائيل على فترات مختلفة.
ويرفع هذا عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين، لدى إسرائيل، إلى 7 ، بينهم 4 عن حماس و2 عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآخر عن حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعتقل نائباً حمساوي في الضفة الغربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .