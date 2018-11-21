شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يشيد بمبادرة الإمارات والسعودية "إمداد" والان مع التفاصيل
وقال الزياني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن "هذه المبادرة الإنسانية الخيرة التي قامت بها كل من السعودية والإمارات خطوة مهمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، وسيستفيد منها حوالي 12 مليون يمني متضرر من جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية".ونوه الزياني بالجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها دول المجلس للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإجبار الحوثيين على وقف مصادرة مساعدات الإغاثة وتسهيل إيصالها إلى كافة المناطق المتضررة في المحافظات اليمنية.
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