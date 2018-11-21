شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 60 عبوة ناسفة وجثث لعناصر داعش بموقع قصفه التحالف والان مع التفاصيل

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء، العثور على 60 عبوة ناسفة، وأشلاء لعناصر من تنظيم داعش، في وكر قصفته طائرات التحالف الدولي في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان، بحسب "الغد برس"، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، عثرت على بقايا

أشلاء بشرية لعناصر داعش الإرهابية و60 عبوة ناسفة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن بقايا للمواد اللوجستية بينها أطعمة وأفرشة ومواد طبخ، وقد تم اتلاف جميع المواد موقعياً".

وأضاف أن "العثور على المتفجرات جاء خلال عملية بحث وتفتيش عن نتائج الضربة الجوية التي نفذها طيران التحالف الدولي على وكر في مخازن عتاد بيجي القديمة ليلة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي جرت بالتنسيق مع مقر قيادة عمليات صلاح الدين".