شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة في مكة تُكافئ طالبةً بـ500 ريال.. هذا ما فعلته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في بادرة جميلة، قدمت المعلمة صالحة محفوظ القرشي، من الثانوية الأربعين في مكة المكرمة، جائزة نقدية بلغت 500 ريال “مكافأة” لإحدى طالباتها، بعدما رأتها تقبِّل رأس والدتها قبل خروجها إلى مدرستها.

وفاجأت المعلمة الطالبات في الطابور الصباحي بسؤالهن عن التي بادرت بتقبيل رأس والدتها اليوم قبل الخروج من البيت؛ لتصعد الطالبة روان سعيد صالح على منصة المدرسة وتعلن عن ذلك؛ حيث تم إجراء محادثة هاتفية للأم أمام الطالبات لسؤالها والتأكد.