شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على الطائف وميسان وأضم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف وميسان وأضم ومراكز بني سعد ونمرة والاجزاء المجاورة لها, مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة, جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .