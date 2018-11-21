شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية توظيف بين غرفة الرياض ومركز محمد بن نايف للمناصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وقعت غرفة الرياض، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تهدف للمساهمة في إيجاد الفرص الوظيفية لطالبي العمل من مستفيدي المركز.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ومدير مركز محمد بن نايف للمناصحة اللواء الدكتور ناصر بن محيا المطيري، وتصب الاتفاقية ضمن الأهداف الرئيسية التي تسعى غرفة الرياض لتنفيذها من خلال تقديم خدماتها للقطاعات الحكومية والتعاون معهم في خدمة المجتمع.

وتتيح الاتفاقية لمركز محمد بن نايف للمناصحة الاستفادة من خدمات مركز التوظيف بالغرفة في مجال توفير الموارد البشرية التي يحتاجها المركز في مختلف التخصصات، من خلال القوائم التي يعدها المركز في هذا الشأن، إضافة إلى قيام الغرفة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف التي تحتاجها الشركة لترشيح المناسبين لشغلها.

يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الغرفة لخدمة القطاعات الحكومية والخدمية في توفير فرص التوظيف للكوادر السعودية، وتماشيا مع دورها في تقديم خدماتها المختلفة لقطاع الأعمال ودعم جهوده في سعودة الوظائف، من خلال مده بالكوادر الوطنية المؤهلة.