القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلة تابعة للجيش العراقي - أرشيفية

قال الجيش العراقي، الثلاثاء، إن قواته شنت ضربات جوية على تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية. وأضاف في بيان "نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم (الثلاثاء) ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/خلية الصقور الاستخباراتية". وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة. كما نفذت في الوقت ذاته ضربة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يشن ضربات جوية ضد داعش في سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .