تطوير فيروس يدمر الخلايا السرطانية

تمكن علماء بريطانيون من تطوير فيروس معدل وراثيا بإمكانه قتل الخلايا السرطانية وتدمير أماكن اختبائها، وكذلك الخلايا الحامية لها.

ويهاجم الفيروس خلايا "كارسينوما" السرطانية، وهي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، والتي عادة ما تصيب الكبد والكلى، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعمل العلماء من جامعة "أوكسفورد" على تطوير الفيروس الذي يسمى "إنادينوتوسيريف" لمهاجمة الخلايا السرطانية فقط، وتجنب الخلايا السليمة.



وقال البروفيسور كيري فيشر من قسم الأورام بجامعة "أكسفورد"، الباحث الرئيسي في الدراسة: "حتى عندما تقتل معظم الخلايا السرطانية في الكارسينوما، يمكن أن تحمي الخلايا الليفية الخلايا السرطانية المتبقية، وتساعدها على التعافي مرة أخرى والانتشار مجدداً".

وأضاف "حتى وقتنا الحالي، لم تكن هناك أي طريقة لقتل كل الخلايا السرطانية والليفية التي تحميها في الوقت نفسه، دون الإضرار ببقية الجسم".

وتابع "الفيروس الجديد يستهدف الخلايا الليفية الحامية لخلايا السرطان في الوقت نفسه أثناء قتله للخلايا السرطانية، ما يجعله فعالاً في تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الغزو السرطاني".

وتم اختبار الفيروس على عينات من السرطانات في البشر والفئران، فيما ستبدأ الاختبارات على المرضى المصابين بسرطان "كارسينوما" مع بداية 2019.