الان تتابع رواد “تويتر” يحتفلون بعيد ميلاد جارة القمر.. ونستعرض مسيرتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في 21 من نوفمبر عام 1935 ولدت نهاد رزق وديع حداد، في منزل بسيط بحارة زقاق البلاط، بالعاصمة اللبنانية بيروت، الابنة البكر لوالدها الذي كان يعمل بمطبعة الجريدة اللبنانية المعروفة “لوريون” التى تصدر حتى اليوم باللغة الفرنسية، ووالدة تدعى ليزا البستاني.

ظهر حب الغناء على “نهاد” منذ كانت طفلة صغيرة، ولضيق حال الأسرة لم تكن تملك جهاز الراديو، فكانت تجلس بالقرب من النافذة لتستمع إلى راديو الجيران، لتستمع إلى أم كلثوم، وعبد الوهاب، وليلى مراد، وأسمهان وغيرهم من نجوم الغناء التي كانت تعشقهم.

وعندما بلغت 11 عاما، وتحديدا في عام 1946، اكتشفها الموسيقى محمد فليفل، فى حفلة مدرستها، لكن والدها رفض فكرة أن تغنى ابنته أمام العامة، واستطاع فليفل أن يقنعه، أنها لن تغنى إلا الأغانى الوطنية، ولكن اشترط والدها أن يرافقها أخيها الأصغر جوزيف أثناء دراستها في المعهد الوطني للموسيقى.

التحقت بالإذاعة اللبنانية، وفي عام 1950 أعاد حليم الرومي، مدير الإذاعة آنذاك، اكتشافها، ومنحها اسم فيروز، وغنت من ألحانه أول أغانيها الخاصة “تركت قلبي وطاوعت حبك” ولكنها لم تسجل.

وفى عام 1952 بدأت في الغناء لعاصي الرحباني، الذي طور وأخيه منصور، الموسيقى العربية شكلا ومضمونا، وكانت هذه الخطوة بمثابة الانطلاقة الكبرى لها وبدأت أغنياتها في الانتشار في لبنان والعالم العربي.

في عام 1955 تزوجت فيروز من عاصي الرحباني، وظلت تغنى من أعماله حتى وفاته في عام 1986، وأنجبت منه أربعة أبناء هم زياد الذي عمل صحفي ومغنى وملحن، وهالي، وليال، وريما التي تعمل مخرجة وكاتبة.

ولفيروز تاريخ فني ممتد وشامل، حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام، و400 ألبوم غنائي، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التي كتبها الأخوين رحباني، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين في الوطن العربي مثل فيلمون وهبي، ومحمد عبد الوهاب، وزكى ناصيف.

غنت فيروز للحب والأطفال والوطن والعروبة، والمقاومة، والحرية، وفي كل المجالات التي خاضتها استطاعت أن تترك أثرا لا يمحى في قلوب وعقول وأسماع عشاقها حول العالم، وطوال 68 عاما، ملأ صوت جارة القمر أسماع الدنيا بشدوها العذب، حتى أصدرت آخر ألبوماتها عام 2017 الذي حمل اسم “ببالي”.

واليوم، الموافق للذكري الثالثة والثمانين لميلادها، دشن متابعو ورواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسما حمل اسمها، للاحتفال معها بعيد ميلادها، وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا.