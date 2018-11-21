الان تتابع 7 سنوات سجن وغرامة 30 مليون درهم لخليجية اختلست لأجل حبيبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قضت محكمة في أبوظبي، اليوم الأربعاء، بالسجن والغرامة، للمتهمة الأولى في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها”.

وأعلنت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، قراراها بمعاقبة، المتهمة (خليجية الجنسية) بالسجن 7 سنوات، وغرامة 30 مليون درهم، بحضور ‎‎المتهمة.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم الثاني (خليجي الجنسية)بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليونين و230 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.

كما حكمت بمعاقبة المتهم الثالث (خليجي الجنسية) بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليون و200 ألف درهم، للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.

وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ «9,517,553» للبنك المجني عليه، وإلزامها بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ الأخرى الملزمين بردها، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده.

فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع (عربي الجنسية) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وإلزامهم جميعاً برسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وإنفاقها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج.

وورد بلاغ في يونيو 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد فروع البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.