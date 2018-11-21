انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتقال صحفي سعودي انتقد آل الشيخ والقحطاني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:59 مساءً - قال حساب "معتقلي الرأي" السعودي في تغريدة على موقع "تويتر"، إن سلطات المملكة اعتقلت الصحفي في جريدة الوطن عبد الله العقيل، لانتقاده سياسات رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

وذكر الحساب في تغريدة له على "تويتر" مؤخراً: "تأكد لنا خبر اعتقال الكاتب عبد الله العقيل (الصحفي في جريدة الوطن) بسبب انتقاده سياسات تركي آل الشيخ، وذلك بعد منعه من الكتابة في صحيفة الوطن 6 أشهر للسبب ذاته!!".

وبعد منعه من الكتابة في صحيفة الوطن ستة أشهر للسبب ذاته، كتب العقيل مغرداً قبيل خبر اعتقاله "انتقدت وضع الرياضة في السعودية بتغريدة تهكمية، وأوقفت بعدها عن الكتابة ستة أشهر لأن معاليه ما عجبه النقد!".

وفي تغريدة ثانية انتقد الصحفي السعودي تصوير البعض للمملكة كأنها بلد لا مكان للانتقاد فيه، وكتب "يا أخي بعض الناس يهولون الأمور!! ويذكروني بالخاص إني أب وعندي أطفال صغار!! يحاولون يصورون لنا إننا مثل بعض الجمهوريات أو مثل بعض الدول الخليجية اللي تغيب شمسك لاتفه سبب! سلامات! ترانا متعودين على النقد!!".

والجمعة الماضي، علق العقيل على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال: "شخص مثل سعود القحطاني المستشار الذي يوصف بالساعد الأيمن لولي العهد محمد بن سلمان، المتهم في قضية مقتل خاشقجي وبصلاحياته المطلقة أساء للملك ولولي العهد وللشعب كله!! يجب أن يحاسب هو ومن كان على شاكلته".