100 ألف إمرأة تعرضن للتحرش الجنسي في إسرائيل خلال 2017

كشف المكتب المركزي للإحصاء بشأن العنف ضد المرأة لدى الاحتلال الإسرائيلي أن هناك نحو 100 ألف إمراة تعرضن للتحرش الجنسي خلال عام 2017، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف أن الدراسة تم إعدادها بناءً على تقارير من منظمات "نساء ضد الجريمة"، وإجراء فحص في مجال الأمن الشخصي، وقياس الضرر الناجم عن هذا السلوك.

