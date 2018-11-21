كشف المكتب المركزي للإحصاء بشأن العنف ضد المرأة لدى الاحتلال الإسرائيلي أن هناك نحو 100 ألف إمراة تعرضن للتحرش الجنسي خلال عام 2017، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وأضاف أن الدراسة تم إعدادها بناءً على تقارير من منظمات "نساء ضد الجريمة"، وإجراء فحص في مجال الأمن الشخصي، وقياس الضرر الناجم عن هذا السلوك.
وأضاف أن الدراسة تم إعدادها بناءً على تقارير من منظمات "نساء ضد الجريمة"، وإجراء فحص في مجال الأمن الشخصي، وقياس الضرر الناجم عن هذا السلوك.
شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف إمرأة تعرضن للتحرش الجنسي في إسرائيل خلال 2017 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .