إدمان الأطفال للحلوى يؤدي لتعاطي المخدرات في المراهقة

حذرت دراسة جديدة من أن إفراط الأطفال في تناول الحلوى يشكل خطرا كبيرا، إذ يتحول تعلقهم بها في سن المراهقة، لرغبة ملحة لتعاطي الماريجوانا والمواد المخدرة في سن مبكرة.

وكشفت الدراسة عن أن 62% من المراهقين في الولايات المتحدة، ممن يدخنون الماريجوانا، تمادى الأمر معهم بتناولهم لها بعد تحويلها لكعكة شوكلاتة أو حلوى المصاصة تعرف باسم حلويات Cannabis.

وووفقا لموقع "شتر ستوك" فإن السماح بتداول نبتة الماريجوانا قانونيا في كثير من الولايات الأمريكية، ساهم بشكل كبير في اتخاذ هذه الأعشاب لأشكال منتجات تجارية محببة للمراهقين، مثل المأكولات السريعة اللذيذة والسوائل الإلكترونية والحلوى.

ولذلك يحذر الخبراء من أن تشكل أشكال حلوى الماريجوانا التي يتناولها المراهقون امتدادا لتلك التي سبق أن تناولها هؤلاء المراهقون في سن الطفولة، مما سهل عليهم الشروع بإدمان المخدرات بسن مبكرة.