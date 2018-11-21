رصد 12 إنتهاكاً للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي، في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سبعة انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي خمسة انتهاكات.

وقعت الإنتهاكات في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، ونفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا عمليتين إنسانيتين تم من خلال إحداهما إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى مدينة جعفر المنصور بريف حلب وإيصال 90 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 389 كجم أخرى.

ولم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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