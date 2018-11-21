شكرا لقرائتكم خبر عن خبر رائع من «جوجل» للعرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت عملاقة التكنولوجيا ” جوجل ” أنها بصدد إدخال العديد من الخصائص والتحسينات على المساعد الذكي، بحلول نهاية العام الجاري؛ حيث أنه من بين إحدى أكبر تلك المزايا، أن المساعد سيدعم أكثر من 31 لغة حول العالم من ضمنها العربية.

وترغب ”جوجل” في تعزيز تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل وجود عمالقة التكنولوجيا الأخرى مثل ” مايكروسوفت ” و”أبل” و” سامسونج “، وغيرها.