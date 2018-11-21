ماي إلى بروكسل الأربعاء لعقد مباحثات بشأن "بريكست" ومدريد تلوح بالرفض

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أنها ستجتمع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسل، مساء الأربعاء، ضمن محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أن ماي ويونكر سيجتمعان الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملها على صياغة الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج.

ويجتمع مبعوثون من الدول الأعضاء مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية، مساء اليوم، لمناقشة النص.

وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذي يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه في قمة يوم الأحد ستحضرها ماي كذلك.

ويأتي اجتماع ماي ويوكنر وسط تلويحات إسبانية، أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، الثلاثاء، مشيراً إلى أن مدريد ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.

وأضاف سانتشيث أثناء مؤتمر في مدريد "إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".