إنفوجراف.. بالأرقام ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن

تتميز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن بتفردها، ويتجسد ذلك بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.



وتجسدت هذه العلاقة بين البلدين في مشاركة الإمارات بثقلها باجتماع مكة المكرمة الذي عقد في يونيو/حزيران 2018، لدعم الأردن، بعد الهزة الاقتصادية التي لحقت بها.

اقتصاديا، تعد الأردن شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.8 مليار دولار في عام 2017، بعد أن كان 1.3 مليار خلال عام 2016.

وبحسب البيانات الاقتصادية الصادرة عن الإمارات، تستحوذ عمليات إعادة التصدير على أكثر من 50% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بـ840 مليون دولار.





وبلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن نحو 500 مليون دولار، في حين يصل حجم الواردات الأردنية إلى الإمارات إلى 430 مليون دولار.

وتصل قيمة استثمارات الإمارات في الأردن نحو 15 مليار دولار، وذلك في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية بالإمارات نحو 1.5 مليار دولار، وتتركز معظمها في مجال العقارات.

ووقع البلدان، خلال الأعوام العشرة الماضية، العديد من الاتفاقيات لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، كان أبرزها: اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، ومذكرة تفاهم لإقامة منطقة تجارة حرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وفي عام 2017 تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وبحسب إحصائيات عام 2016، بلغ عدد الشركات الإماراتية المسجلة والعاملة في الأردن ومساهمة بعض الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين في الشركات الأردنية نحو 396 شركة، خلال الفترة من عام 2000 وحتى منتصف عام 2016.