الان تتابع رئيس وزراء أستراليا: لن نوقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، اليوم، رفض بلاده التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، المقرر توقيعه الشهر المقبل، في قمة للأمم المتحدة بالمغرب.



وأصدر موريسون، بيانا، وقع عليه بيتر دوتون، ووزير الشؤون الداخلية الاسترالي، وماريس باين، وزيرة الخارجية، جاء فيه أن “الميثاق من شأنه المخاطرة بتشجيع الدخول غير القانوني إلى أستراليا”، فضلا عن أنه “لا يميز بشكل كاف بين الأشخاص الذين يدخلون أستراليا بطريقة غير شرعية والذين يصلون إليها بالطريقة الصحيحة”.

وانضمت أستراليا إلى قائمة طويلة من البلدان الرافضة للميثاق العالمي للهجرة، بعد أن أصبح مثارا للجدل في العديد من الدول الغربية، وخصوصا في الدول التي تقودها حكومات محافظة، إذ قالت بولندا، والنمسا، وجمهورية التشيك، وكرواتيا، والمجر، وبلغاريا، وإستونيا، والولايات المتحدة، إنها لن توقع عليه.



وما بين مؤيد ورافض، يقول المنتقدون إن الميثاق غير الملزم يكرس الهجرة التي تحركها الدوافع الاقتصادية كحق من حقوق الإنسان، بينما يقول مؤيدوه إنه سيحسن إدارة التدفق الدولي للمهاجرين وحماية حقوق الإنسان.