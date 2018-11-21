دراسة: التناول المفرط للطماطم يهدد بالتسمم

تحتوي حبات الطماطم على كميات كبيرة من مادة الليكوبين المعروفة بكونها من مضادات الأكسدة، إضافة لمادة الكاتاروتين وحامض الكلوروجينيك.

ووفقا لدراسة ذكرها موقع "ستاندارد ميديا" المختص بأخبار الصحة، فإن مادة الكاتاروتين تمنح الطماطم فيتامين (أ)، وهو فيتامين مفيد للبشرة وتقوية نظام المناعة إذا ما تم تناوله بكميات منخفضة، فين حين قد يتسبب الإفراط به في التسمم.

وحذرت الدراسة من أن الطماطم تعتبر واحدة من الخضراوات عالية الحموضة، فهي تحتوي على حامض الماليك وحامض الستريك، ويمكن أن يتسبب استهلاك كميات كبيرة من الطماطم بحموضة المعدة وحروق في القلب.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الهضم ألا يتناولوا الكثير من الطماطم. كما أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى تراكم الحصى في الكلى.

وذلك بسبب أن الطماطم تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والأكسالات، والتي يصعب إزالتها من الجسم إذ ما تم تخزينها فيه، وتتحول مع الوقت إلى حصى داخل الكلى.