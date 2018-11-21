​للمرة الثانية.. الصحة تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق (مستند)

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كتب - أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، للمرة الثانية، بضبط وتحريز ما يوجد بالأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر cerviflox 500 mg، (سرفيفلوكس).

وأصدرت إدارة الصيدلة، منشورًا حمل رقم 84 لسنة 2018، بضبط وتحريز العبوات المغشوشة من المستحضر للتشغيلة رقم yo-236 بتاريخ إنتاج يوليو 2018، وتاريخ انتهاء صلاحية يونيو 2020.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي واسع المجال ضد معظم الجراثيم الهوائية، كما يعالج التهاب المفاصل والعظام.

كانت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة حذرت من تشغيلة مغشوشة رقم y0215 من هذا العقار، طبقًا لما ورد في منشورها الدوري 67 لسنة 2018.

وطالبت إدارة الصيدلة بتسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاتها بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

كما طالبت بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

وشددت الإدارة، على أنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة ستتخذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.