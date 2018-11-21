شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين قد يلتقى بولى العهد السعودى خلال قمة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد يلتقى بولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين هذا الشهر.

وأضاف إنه يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، ويحجم عن التعليق على أى تحرك محتمل للتأثير على الأسعار