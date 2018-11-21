شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل سعودى يطلب سيارة من محمد بن سلمان.. وولى العهد: أبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طفل سعودى، من ولى العهد محمد بن سلمان، منحه سيارة مرسيدس، فى أثناء خروجه من أحد المبانى، متوجها إلى منطقة الجوف.

واعترض الطفل السعودى الذى كان برفقة أبيه، الأمير محمد بن سلمان، فى أثناء خروجه من المبنى، وكان الأب يريد أن يلتقط هو وابنه صورة بصحبة الأمير.

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل سعودى يطلب سيارة من محمد بن سلمان.. وولى العهد: أبشر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .