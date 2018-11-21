شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يقتل 15 من مقاتلي داعش فى الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقى اليوم الأربعاء إنه قتل 15 من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى داخل نفق خلال عملية تفتيش فى محافظة صلاح الدين التى تقع فى الشمال ويغلب على سكانها السنة.

ولحقت الهزيمة إلى حد كبير بالتنظيم الذي احتل يوما ثلث أراضي العراق لكنه يواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات وما زال يشكل تهديدا.

وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في بيان إن قوات الأمن أكملت "صفحة تفتيش من مخلفات عصابات داعش الإرهابية... وقد أسفرت العملية عن تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 15 عنصرا منهم داخل نفق كبير". ولم يحدد البيان متى حدث ذلك.

وأعلن العراق النصر النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول لكن التنظيم المتشدد لجأت إلى أساليب حرب العصابات منذ تخليه عن هدف السيطرة على أراض وتأسيس دولة خلافة في أراض تمتد على جانبي الحدود بالعراق وسوريا.

ويتركز معظم نشاط التنظيم بالعراق في ثلاث محافظات هي صلاح الدين وديالى وكركوك.