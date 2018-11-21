رفع رأسمال بنك الأسرة 750 مليون جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزیرة الضمان والتنمیة الاجتماعیة المهندسة وداد یعقوب، رفع رأس مال بنك الاسرة الی 750 ملیون جنیه بدلا من 250 مليون وفتح الاکتتاب العام للمساهمین بناءً علی توصیة مجلس الإدارة.

وجددت يعقوب لدی مخاطبتها الجمعیة العمومیة لبنك الاسرة ،أشادتها بما تحقق من انجاز فی کل مٶشرات الأداء العام .

ووعدت بزیادة ودعم کل مٶسسات التمویل الاصغر .

وکشفت عن استفادت اکثر من 350 ألف من التمویل الأصغر عبر مسیرة البنك منذ تأسیسه ، مشيرة إلى استفادة 52 ألف أسرة من التمویل الأصغر خلال هذا العام بعد ان بلغت أفرع البنك 42 فرعا بکل ولایات السودان .

ووصفت يعقوب ،التمویل الاصغر بقاطرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالبلاد ومشیدة بصغار المنتجین والذین یشکلون 80% من حجم السکان بالبلاد .

من جانبها اشادت رئيس مجلس الإدارة الدکتورة رجاء حسن خلیفة بمٶشرات الأداء والنمو المضطرد عاما بعد عام نتيجة لجهد الإدارة التنفیذیة والعاملین بالمصرف

ودعت إلى ضرورة تبني حملة لکافة المساهمین لزیادة رأس المال لتقویة وفعالیة المرکز المالي للمصرف

وفی ذات الاطار امتدحت مديرة بنك الأسرة آمال قاسم ،کل الجهود التی بذلت والنتاٸج الایجابیة التي تحقت والتي توجت بالعدید من الجواٸز العالمیة والاقلیمیة وکان آخرها من منظمة الامم المتحدة کأفضل مصرف من ضمن 57 دولة یقدم خدماته لصغار المنتجین عبر الشرائح المختلفة بالتمویل الأصغر ومتناهي الصغر .