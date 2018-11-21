تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إستقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الاربعاء فوق السبعين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان68.92 دولارا نفط مربان70.74 دولارا النفط العربي الخفيف 74.25 دولارا النفط العربي الثقيل62.35 دولارا نفط برنت68.24 دولارا

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