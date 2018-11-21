الشرطة تضبط شاباً يرتدي النقاب للتخفي في احتفال المولد بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في حادثة غريبة ضبطت الشرطة شاباً يرتدي النقاب للتخفي في احتفال المولد بأم درمان الثلاثاء. وذكرت مصادر شرطية لـ (الإنتباهة) أن الشاب ضبط داخل تجمع نسائي بالمولد بعد اشتباه قوة الشرطة المرابطة هناك للتأمين, فيما قيدت الشرطة بلاغاً في مواجهة الشاب.

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