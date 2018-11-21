الكاف” يوقف ” حكم الجلاكسي ” الشهير بتهمه الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد حكم لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر 3 / 1، على ملعب استاد برج العرب، بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء واحتساب ركلتي جزاء لبطل مصر، بجانب أخطائه في تطبيق تقنية الفيديو.القرار جاء بمثابة

الصدمة لجماهير الأهلي، التي كانت تمني النفس بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستبعاد الترجي التونسي الفائز باللقب، بعد قرار الانضباط صباح اليوم، بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي على خلفية أحداث مباراة الترجي وأول أغسطس الإنجولي، والاتهامات التي طاردت الحكم بالحصول على رشاوى من الفريق التونسي، إلا أن قرار إيقاف الحكم الجزائري أثبت أن الإيقاف جاء بسبب الأخطاء التي ارتكبت.