شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حول التونسي إراد الزعفوري المدير الفني لفريق الهلال تدريبات فريقه من الفترة المسائية لتقام عصرا بملعب ستاد الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال، وذلك من أجل التعود على اللعب تحت أشعة الشمس والتي سيواجهها الهلال بملعب الفاشر عصر الجمعة المقبلة، عندما يحل ضيفا على فريق مريخ الفاشر بافتتاح منافسة دوري سوداني الممتاز، وسيؤدي الفريق الأزرق مرانا اليوم بالجوهرة الزرقاء على أن يواصل التدريبات عصرا بالمران الختامي الذي ستحتضنه الجوهرة الزرقاء أيضا.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعفوري يحول تدريبات الأزرق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .