وصل برفقة القائد صباح أمس.. هارون يستقدم معدات رياضية فاخرة للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصل الباشمهندس محمد عبد اللطيف هارون رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال للعاصمة الخرطوم صباح أمس الثلاثاء، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة برفقة قائد الفريق الهلالي محمد أحمد بشير، والذي اطمأن على سلامته من الإصابة التي تعرض لها بالإمارات مؤخرا، وسينضم الدولي بشة لتدريبات الفريق مباشرة تأهبا للاستحقاقات

المرتقبة للفريق الأزرق على المستويين المحلي والقاري. وعلمت (سودانا فوق) أن رئيس القطاع الرياضي المهندس هارون قد أحضر للفريق معدات رياضية فاخرة من قاهرة المعز ينتظر أن يظهر بها الفريق الأزرق في باكورة مبارياته بالموسم الجديد أمام مريخ الفاشر والمحدد لها الجمعة القادم بملعب استاد الفاشر القديم.