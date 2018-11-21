انفراج أزمة رواتب لاعبي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سلم مجلس المريخ لاعبي الفريق الأول بالنادي، الرواتب الشهرية المتأخرة مساء أمس “الثلاثاء”.وقال رئيس القطاع الرياضي اللواء كمال شقاق لـ(السوداني) إنهم نجحوا في حل أزمة رواتب اللاعبين، وأشار إلى أن المجلس ظل طيلة الأيام الماضية في حالة حراك كبير لأجل الإيفاء بالالتزامات المالية الخاصة برواتب اللاعبين المتأخرة.

وأشار شقاق إلى أن القطاع الرياضي استهدف دخول اللاعبين لمباراة اليوم أمام “اتحاد العاصمة الجزائري”، وهم في كامل الجاهزية النفسية والبدنية.

وشدد شقاق على أنه لا يوجد سبب يمنع اللاعبين من تحقيق الانتصار خاصة في ظل الأجواء التي توفرت لأجل تقديم أفضل المستويات، مشيراً إلى أن الفريق عائد من معسكر إعدادي ناجح، وبالتالي ينبغي السعي لأجل الاستفادة من التجارب الإعدادية التي جرت بالإمارات ومعالجة الأخطاء والسلبيات التي حدثت في المباريات الماضية، باعتبار أن موقعة اليوم لا تحتمل أي هنات خاصة في ظل طموحات أنصار النادي الكبيرة بشأن المواجهة.