نتائج مرعبة أظهرتها الدراسة .. هذه خطورة عدم تناول وجبة الفطور للرجال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نتائج مرعبة أظهرتها نتائج دراسة أجراها علماء في جامعة هارفرد، أن عدم تناول الرجال لوجبة الفطور يؤدي إلى إصابتهم بأمراض القلب، وبالأخص تطور مرض نقص التروية.

وووفقاً للدراسة فقد أثبت العلماء أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور طوال حياتهم يزداد خطر إصابتهم بمرض نقص التروية بنسبة 27% مقارنة بالذين يفطرون يومياً.

وتوصل العلماء وفقاً للدراسة التي نشر نتيجتها موقع روسيا اليوم إلى هذه النتيجة من دراستهم للمعلومات الطبية التي جمعت خلال 16 عاماً عن 27 ألف رجل أعمارهم تتراوح بين 45-82 سنة.

واكتشف الباحثون أنه خلال هذه السنوات، تم تشخيص إصابة أكثر من 1.5 ألف رجل بنقص التروية، على الرغم من خلوهم من أي حالة لأمراض القلب عند بداية الدراسة.

اتضح للباحثين أن إصابة الرجال بهذا المرض سببه عدم تناول وجبة الفطور، حيث تبين أن معظم هؤلاء هم من المدخنين والخاملين ومن المفرطين في تناول الكحول.