السودان: انسحابات من جلسة مناقشة مشروع إجازة قانون الانتخابات

الخرطوم —سبوتنيك. وأضاف مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "أحزاب سياسية سودانية تنسحب من جلسة مناقشة مشروع إجازة القانون الانتخابات، بالمجلس الوطني في مرحلته الثالثة والأخيرة"، مضيفا أن "أبرز الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الجلسة: حزب المؤتمر الشعبي وحزب حركة الإصلاح الآن".

وأوضح المراسل، نقلا عن النائب في حزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن محمد سعيد، أن "الاختلاف في نقطة واحدة، وهي عدد أيام للاقتراع في الانتخابات".